Port of Antwerp Night Marathon start inschrijvingen

Dag op dag 101 jaar na het afsluiten van de Olympische Zomerspelen in Antwerpen krijgt de stad Antwerpen er een nieuw sportief topevenement bij. Dan lopen de deelnemers de nacht in en volgen een parcours door Antwerpen en langs de districten. De havenlichtjes, cafés en terrasjes, aangevuld met rockbands en DJ's langs de looproute moeten zorgen voor een unieke sfeer. Er zijn ruim 2000 marathons in de wereld. Een beperkt aantal daarvan kan je lopen in het donker bij nog minder marathons loop je van licht naar duisternis. De marathon start om 19u en de laatste deelnemer wordt om 1u 's nachts aan de finish verwacht. Er staat er ook nog een halve marathon en een aflossingsmarathon op het programma. Wie zich had ingeschreven voor de marathon van vorig jaar, zo'n 5000 mensen, blijft welkom. De organisatoren verwachten tussen de 10.000 en de 15.000 deelnemers.



