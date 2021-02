Verkeerde e-mailadressen en dubbele uitnodigingen, wat loopt er fout met de vaccinatie-oproepen?

Wat loopt er momenteel mis bij de vaccinuitnodigingen van Koen, Lotte, Lore en vele anderen? Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, spreekt over kinderziektes in de opstartfase die gladgestreken zullen worden tegen het moment dat ook de brede bevolking hun uitnodiging zal ontvangen. "Om onze zorgverleners snel te kunnen uitnodigen in de vaccinatiecentra, hebben we bestaande databanken van de federale overheid geraadpleegd. In een aantal gevallen zitten daar blijkbaar verkeerde e-mailadressen in en zijn die gebruikt om vaccinatie-uitnodigingen te versturen. Voor de brede bevolking zullen we beroep kunnen doen op de domicilieadressen van de burgers, en die zijn wel betrouwbaar."

Volgens Moonens is er geen goed alternatief voor de huidige vaccinatiecodes die via sms, e-mail en later via brief verstuurd zullen worden en manipuleerbaar zijn voor wie ze in handen krijgt: "We zouden die omgeving kunnen afschermen door mensen te laten inloggen met hun elektronische identiteitskaart, maar dan creëeren we een extra drempel voor mensen om in te gaan op de vaccinatie-uitnodiging."

De huidige wijze waarop de vaccinatie-uitnodigingen verstuurd worden, blijkt kwetsbaar voor menselijke fouten en onvolledige datasets. De toekomst zal moeten uitwijzen of de huidige problemen inderdaad kinderziektes zijn die nog kunnen verholpen worden, of de gevolgen van een structureel probleem dat een meer ingrijpende oplossing vereist.