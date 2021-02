Vennootschap El Kaouakibi sloot 2 contracten af met VRT toen ze nog bestuurder was bij openbare omroep: "Dat mag niet"

Het gaat om twee contracten, weet ook nieuwswebsite Business AM. Aan die twee contracten zijn meerdere facturen verbonden: in totaal 33.000 euro voor het ene contract en 2.500 euro voor het andere. "Met die contracten is op zich niets fout", benadrukt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. "De prestaties zijn volledig en correct uitgevoerd."

Alleen: Sihame El Kaouakibi was lid van de raad van bestuur van de VRT, voor Open VLD, van januari 2015 tot juni 2018. Met andere woorden: haar vennootschap heeft de twee bewuste contracten afgesloten met de VRT toen El Kaouakibi nog bestuurder was bij de openbare omroep.

"Ze had dit moeten melden aan de voorzitter van de raad van bestuur. Dat is niet gebeurd", aldus VRT-woordvoerder Bob Vermeir. "Diensten leveren aan de VRT combineren met een mandaat als raadslid, dat mag niet. Je mag niet voor de VRT werken of diensten leveren en tegelijk ook raadslid zijn bij de VRT. Dat staat zo in het charter voor deugdelijk bestuur."

De kwestie is besproken binnen het audit-comité van de VRT en werd gisteren gerapporteerd aan de raad van bestuur.