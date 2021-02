Rotonde in Aalter aan op-en afrittencomplex E40 moet opnieuw aangelegd worden door slecht beton

“Agentschap Wegen en Verkeer heeft ons laten weten dat het beton dat is gebruikt om de rotonde aan te leggen van slechte kwaliteit is”, vertelt schepen Hoste. “De samenstelling van het beton klopt niet, en daardoor is de levensduur van het rondpunt niet gegarandeerd. Als je nu naar de plek kijkt, dan lijkt het of alles in orde is, maar blijkbaar is de kwaliteit zo slecht dat het wegdek over 5 tot 10 jaar weer aan vernieuwing toe is. Dan hebben we liever de korte pijn.”