Sensoren meten luchtkwaliteit in Kuurnse scholen: "Verrassend hoe snel de lucht ongezond is in een klas zonder ventilatie"

De sensoren werden voor het eerst uitgetest in de secundaire school Spes Nostra in Kuurne. In de meeste klassen was de luchtkwaliteit goed of matig, behalve in één. Schooldirecteur Renaat Vaes: "In die klas stond de deur weliswaar open maar de ramen waren dicht. We hebben die dus ook opengezet. Gezonde lucht in de klas moet iets zijn waar de leerkrachten even goed op moeten letten, als op een goede handhygiëne bijvoorbeeld."