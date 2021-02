Toen held van Spanje, nu in ballingschap: oud-koning Juan Carlos grote afwezige op 40e verjaardag mislukte staatsgreep

De verjaardag valt op een moment dat al een week lang in verschillende Spaanse steden wordt geprotesteerd voor de vrijlating van de Catalaanse rapper Pablo Hasél, die veroordeeld is wegens majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme. Het protest omtrent Hasél is echter gestoeld op een breder gevoel bij vele Spanjaarden dat er in het land geen sprake is van echte democratie.

Klassieke partijen als de conservatieve Partido Popular en de sociaal-democratische PSOE houden vast aan de in hun ogen heilige grondwet van 1978. Andere partijen, zoals het radicaal-linkse Unidas Podemos, wijzen er echter op dat er in Spanje "geen normale politieke situatie" is en het land democratische tekortkomingen vertoont.



Ook de nationalistische partijen in Catalonië, Baskenland en Galicië zien in die grondwet van 1978 de oorzaak van de ontevredenheid en het protest in de straten dezer dagen. Echte democratie kan er in Spanje pas zijn als de grondwet van 1978 wordt losgelaten, stelden verschillende nationalistische partijen vandaag in een gezamenlijk manifest. Uit onvrede met de aanwezigheid van koning Felipe stuurden ze ook hun kat naar de ceremonie in het parlement.