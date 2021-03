Stad Oostende geeft coronasteun aan meer dan 300 gezinnen: "Helft was voor corona nog niet gekend bij OCMW"

“Wij hebben de afgelopen maanden een versnelling gemerkt in de werking van de coronacel. Er is dus nu wel wat ruimte om bijkomende acties te nemen”, legt Waldman uit. “We zien dat heel wat mensen het erg zwaar hebben, maar er komen weinig vragen over. Daarom gaan we nu 80.000 euro budget vrijmaken om specifiek op dat domein te werken. Bovendien gaan we ook inzetten op digitalisering, omdat we bijvoorbeeld nog steeds vragen krijgen van mensen die Nederlandse les volgen op afstand of die geen internetaansluiting hebben. Daarnaast gaan we ook proactief mensen blijven aanspreken, huisbezoeken doen en mensen telefonisch contacteren. Het is ook de bedoeling om informatie te geven aan tijdelijke werklozen, zodat ook zij de juiste weg vinden.”