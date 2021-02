Stadsmuseum MOU wil Oudenaardse wandtapijten terughalen uit buitenland: “Belangrijk product voor Vlaanderen”

Oudenaarde zet de komende jaren in op wandtapijten. Er was een grote traditie van wevers en makers in de stad. Vroeger verdiende ongeveer de helft van de Oudenaardse bevolking hun kost met de tapijten. Dat heeft tot gevolg dat vele pronkstukken verspreid zijn geraakt over de hele wereld.

“Wij willen graag buitenlandse collecties naar Oudenaarde brengen. We hebben op dit ogenblik 37 Oudenaardse wandtapijten in bezit, waarvan 17 zichtbaar zijn in het museum. Er zijn toekomstplannen om een paar zalen in het museum vrij te maken voor de tentoonstelling van de wandtapijten”, vertelt conservator van het MOU-museum Van Kerkhoven.