Statutaire commissie Open VLD schorst Sihame El Kaouakibi voor zes maanden

Door de schorsing wordt El Kaouakibi op non-actief gezet als partijlid. Dat betekent dat ze geen stemrecht heeft op partijcongressen - mochten die in de schorsingsperiode worden georganiseerd - en niet kan deelnemen aan fractievergaderingen. Als Vlaams Parlementslid kan ze in principe wel blijven functioneren omdat dit een mandaat van het volk is, niet van de partij. Ze blijft ook deel uitmaken van de fractie van Open VLD; afwijkend stemgedrag is dus niet mogelijk.