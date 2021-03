Steward slaat klant neer Aldi-filiaal Zemst en krijgt mogelijk werkstraf  

Bij een discussie rond het respecteren van de anderhalvemeterregel is de student, die in april vorig jaar werkte als steward bij een Aldi-filiaal in Zemst, helemaal door het lint gegaan. Verschillende getuigen zagen hoe hij een klant op de grond duwde, en daarna het slachtoffer nog enkele slagen toediende. De student volgt al jarenlang karatelessen. De openbare aanklager oordeelde dan ook dat hij ervaring had met gevechtssituaties, maar betaald werd om de kalmte te bewaren.