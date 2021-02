Student Ahmed Samir belandt in Egyptische cel, Vlaamse partner getuigt: "We wilden binnenkort trouwen in Gent"

Op 23 januari vielen politieagenten zijn ouderlijke huis binnen, Ahmed was op dat moment bij zijn vrienden. Daarop besliste hij om vrijwillig naar het politiekantoor te gaan, want, zo vertelde hij aan zijn vriendin Souheila via de telefoon: "Ik heb niets te verbergen". Maar Ahmed heeft het politiekantoor niet meer verlaten.

De arrestatie van Ahmed leidde al tot verschillende protestacties, zowel in Wenen als in Brussel. Zo kwamen afgelopen vrijdag nog verschillende leden van mensenrechtenorganisatie Amnesty International en studenten samen aan de Egyptische ambassade om zijn vrijlating te eisen. Maar zijn vriendin maakt zich grote zorgen over wat Ahmed te wachten staat. "Mijn leven is gestopt, ik zit precies ook in de cel", vertelt ze aan VRT NWS. "We zouden eind dit jaar trouwen in Gent en ons leven hier opbouwen."