Horeca-uitbaters vragen perspectief over terrasjes en heropening: "Geef ons een datum" 

"Stel dat we groen licht krijgen voor 1 april, dan ben je toch makkelijk een week bezig met voorbereidingen om alles op tijd klaar te krijgen. Dat gaat dan om bestellingen, boodschappen enzovoort. De koffiemachine bijvoorbeeld is heel gevoelig, die kan je niet zomaar heropstarten. De koeling, de technische installatie zijn onderhoudsgevoelig. Zijn de brandblussers gekeurd? Anders mag je niet openen. Want tijdens de coronacrisis mocht er niet gekeurd komen worden. Er is drank nodig. Veel drank, want na vier maanden zal die vervallen zijn", vertelt Benjelloun. "En alles moet coronaproof zijn. Daar komt dus heel veel bij kijken. Wat wij willen weten is vanaf wanneer er een groen licht komt. Is dat bij één besmetting, twintig of dertig besmettingen? Blijf niet rond die pot draaien, maar zeg iets", besluit de cafébaas.