Transmigranten bellen zelf politie om bevrijd te worden uit container in de haven van Zeebrugge

De 6 transmigranten waren zondagnacht in één van de containers van een goederentrein gekropen, nog voor die in de haven was. Maar het duurde een hele tijd voor ze in Zeebrugge aankwamen. Bovendien werd een andere container boven die van hen gestapeld. "Dat zal waarschijnlijk wel veel lawaai hebben gemaakt", zegt procureur Frank Demeester van het parket in Brugge, "waardoor ze geschrokken zijn. Maar belangrijker nog was dat de opening waarlangs ze waren binnengeslopen, aan de bovenkant van de container, plots afgesloten was. Ze kunnen dus niet meer weg."

Uiteindelijk besloten ze zelf maar de hulpdiensten te bellen. Het was even zoeken voor de politie. Vanuit de container konden de vluchtelingen zelf niet echt zien waar ze precies waren.