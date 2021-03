Turnhouts standbeeld 'Madelon' terug op sokkel geplaatst

Het standbeeld had in eerste instantie een zwaard. Maar dat zwaard verdween in het begin van de jaren 70. Tot op de dag van vandaag blijft het een mysterie waar het zwaard is. Stijnen hoopt het zwaard ooit nog terug te vinden. "We hebben al twee keer op een mooie ontknoping gehoopt. In 2014 dook er al eens een bronzen zwaard op, maar onze stadsarchivaris kon toen op basis van afbeeldingen vaststellen dat het niet om het zwaard van de Madelon ging. Tijdens de huidige renovatie meldde een bewoner zich op de werf van de firma Renotec, ook met een bronzen zwaard. Dat werd gevonden toen het slib van de kasteelvijver werd geruimd, ongeveer 20 jaar geleden. De man was ervan overtuigd het echte zwaard van de Madelon in zijn bezit te hebben, maar ook dit keer waren er sterke twijfels. We zijn toen naar het atelier van de restaurateur getrokken. Daar hebben we het in de hand van het beeld gelegd, maar de littekens op hand en zwaard bleken niet overeen te komen. Spijtig, want als historicus hoop ik natuurlijk nog altijd om het authentieke zwaard te vinden. De Madelon heeft ondertussen een uitstekende replica gekregen, gebaseerd op historische bronnen."