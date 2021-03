UZ Gent neemt duizendste coronapatiënt op in ziekenhuis

Op dit moment liggen er 34 mensen op de corona-afdeling in UZ Gent. 17 anderen revalideren ergens anders in het ziekenhuis. “De voorbije dagen zagen we opnieuw een lichte stijging in het aantal opnames”, klinkt het. “We blijven ons ervan bewust dat we het aantal opnames constant moeten monitoren om meer of minder plaats te creëren. Dit vraagt een grote flexibiliteit en solidariteit van onze medewerkers.”