Hoe vlot verlopen de vaccinaties? Ons land loopt achter met de eerste prik, maar voorop bij volledige vaccinatie

Denemarken is een goed land om mee te vergelijken, want het telt ongeveer evenveel inwoners als Vlaanderen. Dosissen blijven hoe dan ook minder lang in de koelkast zitten in Denemarken dan in ons land: zowat 90 procent van de geleverde vaccins is er al toegediend, in ons land is dat slechts 75 procent.