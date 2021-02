Vastbenoemd: wat betekent het en wat is het verschil met contractuelen?

Vaste benoemingen gebeuren inderdaad enkel bij de overheid. "Daar is dat de norm", zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). Professor Baert geeft meteen ook de oorsprong van het systeem mee. "Eigenlijk bestaat het al zolang België bestaat. De idee erachter is logisch en verdedigbaar: onafhankelijkheid. Een rechter of een professor aan de universiteit kunnen niet zomaar opzijgeschoven worden wanneer hun uitspraken de werkgever/overheid niet zouden zinnen."

Dat statutairen nog steeds de norm zijn bij de overheid, bewijzen de cijfers. In 2019 was bijna 81 procent van het federaal administratief openbaar ambt vast benoemd, bij de Vlaamse overheid is dat bijna 70 procent. "Die cijfers blijven stabiel op een hoog niveau. Bovendien pleiten de vakbonden nog voor een hoger percentage", weet Baert.

Bij lokale overheden is er wel al een stuk meer contractueel personeel. Net als bij de diensten die functioneel verderaf liggen van de centrale overheid en waar er concurrentie is van privéspelers. Denk bijvoorbeeld aan de openbare omroep VRT, waar intussen bijna 85 procent van het personeel contractueel is. "Net door de concurrentie is er daar nood aan de flexibiliteit van een gewone arbeidsovereenkomst", aldus professor Baert.