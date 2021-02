Veiligheidsdiensten Capitool getuigen in VS-Senaat: "Voorbereid op protest, niet op aanval in militaire stijl"

Tijdens de hoorzitting getuigden ook Michael Stenger en Paul Irving. Zij namen allebei op 7 januari ontslag als hoofd van de veiligheid in respectievelijk de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

Net als Sund zei Irving dat de informatie die hij had gekregen erop wees dat de betoging zou zijn zoals eerdere marsen van Trump-aanhangers. "Op basis van de informatie waarover we beschikten dacht ik dat we klaar waren", zei Irving. "Nu weten we dat we een slecht plan hadden."

Robert Contee, hoofd van de politie van Washington DC, kwam ook aan het woord. Zijn troepen waren snel ter plaatse gekomen, maar hij beklaagde zich over de terughoudendheid van het leger om bij te springen nadat de politiediensten in het Capitool daarom hadden gevraagd.