Verkeersclown Fieto uit Brugge stopt ermee na uitspraak politierechter

Op de plek waar hij al sinds 2017 dagelijks waakt over het zebrapad aan de drukke Leopold I-laan en ervoor zorgt dat de leerlingen van basisschool Sint-Lodewijkscollege Christus-Koning veilig kunnen oversteken, liggen nu de kleren van verkeersclown Fieto. Dinsdagochtend besliste Stefaan Vergaerde om per direct te stoppen als gemachtigd opzichter, nadat hij in de krant las dat een 55-jarige bestuurster, die zijn instructies genegeerd zou hebben, de vrijspraak kreeg.

Vergaerde moest naar eigen zeggen wegspringen en kinderen tegenhouden toen hij met toortslamp en verkeersbord op het midden van het zebrapad stond, omdat de bestuurster verstrooid was en hem niet had opgemerkt. Het parket stelde nadien op basis van zijn verslag een minnelijke schikking voor, maar de dame ging in beroep. Omdat er geen bijzondere bewijslast was, besloot de politierechter de bestuurster vrij te spreken op basis van twijfel.