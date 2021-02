Verkoop kleine flesjes wijn en schuimwijn stijgt met 20 tot zelfs 50%: “Corona heeft dat aanbod een boost gegeven”

Algemene stijging

Het afgelopen jaar zijn kleine flesjes flink populairder geworden bij liefhebbers van wijn en schuimwijn. Supermarkten en drankenhandels merken de stijging duidelijk aan hun verkoopcijfers.

Winkelketen Lidl ziet een verkoopstijging van 17%. Carrefour en Delhaize noteren een groei van 20% in vergelijking met vorig jaar. “Dat is goed voor een meerverkoop van ongeveer 300.000 flesjes op een jaar tijd. Dat is toch wel een enorm succes”, zegt woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize.

Bij Aldi liggen de cijfers zelfs nog heel wat hoger. “Vooral sinds de feestdagen gaat de verkoop bij ons hard”, zegt Aldi-woordvoerder Jason Sevestre. “In de maand december zagen we een verdubbeling van de verkoop van onze kleine flesjes schuimwijn. Die trend zet zich tot op vandaag voort. Dat we ons moeten beperken tot kleinere bubbels wil dus niet zeggen dat onze klanten minder bubbels gaan drinken”, concludeert Sevestere.

Ook bij Colruyt deden de kleine flesjes bubbels het in december bijzonder goed met een verdubbeling in verkoop. Bij de kleine flesjes rode, witte of roséwijn blijft de stijging beperkt tot 20%.

Drankenhandel Prik & Tik merkt dat vooral de kleine flesjes cava ontzettend populair zijn: “Tijdens de eerste lockdown is die verkoop verdriedubbeld. In de zomer viel dat een beetje terug door de versoepelingen, maar tijdens de tweede lockdown was de vraag naar kleine flesjes cava ongelofelijk groot: we verkochten er 25 keer meer van dan anders!" zegt Jan Daelemans van Prik & Tik. "Op een bepaald moment was het niet meer de vraag ‘Welk merk wilt u?’, maar ‘Welk merk is beschikbaar?'."

Blijvend succes?

Volgens Colruyt hebben de kleine flesjes hun succes enkel en allen te danken aan de coronamaatregelen. "Wij zijn ervan overtuigd dat de verkoop ervan terug zal zakken wanneer de maatregelen versoepelen", zegt Olivier Tournet, wijnconsulent bij Colruyt. “Wanneer mensen weer in grotere groepen kunnen samenkomen, zullen ze snel teruggrijpen naar normale flessen”.

Maar Roel Dekelver van Delhaize gaat daar niet mee akkoord. Volgens hem zullen de kleine flesjes populair blijven: “Ze geven de klant de mogelijkheid om af te wisselen in verschillende smaken en wijntypes. Het is ook een veel handiger formaat voor kleine gezinnen of alleenstaanden”.

Ook volgens Jan Daelemans van Prik & Tik is worden de kleine flesjes een blijver. “Mensen hebben het product leren kennen tijdens de lockdown. Zolang er veel ontbijtpakketten verkocht worden en zolang bedrijven bijvoorbeeld kleine flesjes cava als bedanking bezorgen aan hun personeel, blijven die cijfers hoog. Eenmaal de coronacrisis voorbij is, zal dat wel een stukje terugvallen. Maar kleine flesjes waren bij de horeca ook al populair, dus die verkoop zal de terugval voor een stuk goed maken”, zegt Daelemans.

Bij de kleine flesjes wijn is het assortiment breder dan bij schuimwijnen. “Leveranciers spelen in op de stijgende vraag en het assortiment werd breder”, voegt Daelemans eraan toe. Ook de kwaliteit speelt een grote rol. “Bij cava bijvoorbeeld is die ongeveer dezelfde als bij grote flessen. Bij de kleine flesjes wijn zijn gaat het over het algemeen om goede kwaliteitswijnen, maar niet om de topkwaliteit zoals bij de grote flessen”, besluit Daelemans.

