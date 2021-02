Britse prins Philip (99) heeft een infectie en moet nog "verschillende dagen" in ziekenhuis blijven

Philip zal daarom nog zeker verschillende dagen in het ziekenhuis moeten blijven. De prins is rustig en reageert op de behandeling, staat in een kort persbericht te lezen.



Volgens prins Edward, een van zijn zonen, voelt Philip zich "al veel beter". "Hij kijkt er naar uit het ziekenhuis weer te verlaten, wat heel positief is, dus we houden de vingers gekruist", zei hij aan Sky News.

Prins Philip wordt in juni 100 jaar. Zowel hij als koningin Elizabeth (94) werd in januari gevaccineerd tegen COVID-19. Het vorstelijk paar verblijft al maanden in lockdown in Windsor Castle.