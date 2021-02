Vlaamse artiesten spelen 24 uur lang live in Sportpaleis, 1 jaar na lockdown: "Hartverwarmend hoeveel artiesten meedoen"

"Het begon als een gek idee en het is nu helemaal uit zijn voegen gebarsten, we kunnen dus niet meer terug", lacht hij. Al meer dan 100 artiesten gaan één of meerdere liedjes brengen met Miguel Wiels en zijn band. 't Zijn artiesten uit verschillende genres, van kleinkunst, naar rock, tot schlagers, en popmuziek in het Engels, Nederlands en Frans. Heel de muziekwereld mist die liveconcerten. "We willen op 24 uur inhalen wat we al een jaar hebben moeten missen. We geven een positief signaal want we hebben er weer zin in en hopen voor het publiek hetzelfde en we doen het zonder repeteren", zegt Wiels met een knipoog.

De namen van de artiesten worden pas vanaf volgende week bekendgemaakt maar al meer dan 100 hebben toegezegd en het aantal deelnemende muzikanten zal nog oplopen. Het wordt een bonte mix van genres. Er staat een setlist van zo'n 400 nummers klaar. De optredens zijn 24 uur lang live en gratis te volgen zijn via de app en de website van HLN.