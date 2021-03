Volleybalclub Maaseik reist af naar Sint-Petersburg met heel wat tussenstops: "Het was precies trein-tram-busdag!"

En dat werd dus een zeer afwisselend programma van auto/trein/trein/vliegtuig/vliegtuig/bus. "Het is een beetje trein-tram-busdag geworden", lacht Leenders. "Eerst vertrokken we met de wagen naar Duitsland, naar Mönchengladbach, daar namen we de trein en moesten we overstappen in Duisburg. We reden dan naar Frankfurt, waar we het vliegtuig genomen hebben tot Moskou. En daar hebben we dan een vlucht naar Sint-Petersburg genomen."