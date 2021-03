Vrijstelling gemeentebelasting voor taxisector in Tienen: "Ook zij moeten de crisis doorkomen"

Geen toeristen, geen verkeer naar de luchthaven, het zijn maar enkele voorbeelden van inkomsten die verloren zijn gegaan. Daarom wil de stad Tienen op haar manier de taxisector toch wat ademruimte geven: "Het was een expliciete vraag van de taxichauffeurs in onze stad, want door corona zijn er nauwelijks inkomsten", zegt schepen van financiën Bram Delvaux. "Daarom hebben we deze maatregel genomen, want zij moeten ook door deze crisis geraken. Die belasting is afhankelijk van het aantal chauffeurs die ze in dienst hebben, en het aantal wagens. Maar voor sommige van hen gaat het toch over een aantal duizenden euro's", meent Delvaux.