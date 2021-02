Woonwagenbewoners stichten brand op hun eigen terrein langs de A12 in Breendonk en houden brandweer tegen

Enkele woonwagenbewoners hebben gisterenavond op hun eigen terrein aan de Peetersstraat langs de A12 in Breendonk bij Puurs-Sint-Amands een auto en matras in brand gestoken. Toen de brandweer ter plaatse kwam, werd ze tegengehouden door enkele leden van de zigeunerfamilie. Er was sprake van dat die ook gewapend zouden zijn, maar dat heeft de politie niet kunnen vaststellen, volgens de korpschef.

De politie is er in geslaagd om de gemoederen te bedaren, toen de woonwagenbewoners beloofd werd dat ze met de burgemeester zouden kunnen spreken. Dat zou morgen gebeuren. Daarna mocht de brandweer toch langs om de vlammen te doven. De politie gaat nu vaker patrouilleren in de buurt.

De hele zaak draait om het terrein waar de familie Modest intussen al zo'n tiental jaar verblijft. Dat terrein moeten ze in de loop van de maand maart verlaten omdat het buffergebied is. De familie in kwestie protesteert nu tegen die beslissing, die dateert van zo'n 2 à 3 jaar geleden. Er is wel een ander woonwagenterrein in de gemeente en dat gaat nog uitbreiden, maar het is niet zeker of daar plaats is voor hen want daar wonen al andere families.