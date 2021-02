Wouter Beke (CD&V) geërgerd over vertraging vaccins, vaccinatie 65-plussers pas vanaf 22 maart

Daardoor wordt ook de vaccinatie van de 65-plussers in de vaccinatiecentra opgeschoven. "Volgens de laatste informatie met betrekking tot de bevoorrading zal de brede bevolking - de 65-plussers - in de week van 22 maart of 29 maart opstarten", aldus Beke.

In een eerste fase komen de bejaarden in de assistentiewoningen aan bod, daarna de andere 65-plussers. Dat is iets later dan aanvankelijk gepland, maar volgens Beke heeft dat te maken met de onzekerheid van de verschillende vaccinleveringen.