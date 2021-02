Belgische drugswet viert honderdste verjaardag: "Tijd om drugsgebruik niet langer te bestraffen"

24 februari 1921. Sinds die datum heeft ons land een drugswet. Volgens Steven Debbaut waren er toen verschillende redenen om die wet in te voeren. Hij doctoreert als criminoloog aan de Universiteit Gent, en is lid van het collectief "Smart on Drugs". In "De ochtend" op Radio 1 vertelde hij welke motieven er toen meespeelden: "Er was internationale druk, vooral vanuit de Verenigde Staten, om alle roesmiddelen behalve alcohol en tabak strafbaar te maken. Daar waren ook economische motieven voor: je had de opiumoorlogen in China, de concurrentie met Groot-Brittannië vanuit Amerika. Er was ook angst bij voor opkomende groepen, zoals Chinese migranten en de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Eigenlijk was volksgezondheid niet het belangrijkste motief voor die druk vanuit de Verenigde Staten. Het ging om andere, minder fraaie, redenen. En aan de andere kant speelde toen ook de idee dat we via criminalisering de wereld drugsvrij konden maken, of op zijn minst de vraag en het aanbod doen dalen."