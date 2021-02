Franse acteur Gérard Depardieu aangeklaagd voor verkrachtingen

Acteur Gérard Depardieu, een van de monumenten van de Franse film, is in december 2020 aangeklaagd voor verkrachtingen en seksuele aanrandingen. Dat heeft het Franse persbureau AFP uit een bron dicht bij het dossier vernomen en is door een gerechtelijke bron bevestigd. Depardieus advocaat betreurt dat "deze informatie publiek wordt"