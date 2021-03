Al voor de vierde keer reclamepanelen gestolen bij FC Gierle: "Ze kijken de kat uit de boom en dan slaan ze toe"

FC Gierle werd de afgelopen tijd al verschillende keren het slachtoffer van diefstal. Telkens de panelen vervangen worden, verdwijnen ze opnieuw. Het lijkt er dus op dat iemand de velden in de gaten houdt. "Het is alsof ze de kat uit de boom kijken om te zien wanneer ze kunnen toeslaan", zegt Paul Felix van het bestuur van de club. "Voor ons is het onmogelijk om te controleren of iedereen die op ons veld komt, gelinkt is aan één van onze jeugdspelers. Voor dieven is het dus een peulenschil om even langs te komen en hun slag te slaan."