Halle geeft Albertpark opknapbeurt en nieuw inkomplein

Het Albertpark staat al even op de renovatielijst van Halle en komt nu dus aan de beurt. De voorbije weken werden al enkele zieke bomen geveld en vervangen. Sommige van de nieuwe bomen zijn unieke soorten die nergens anders in België te vinden zijn.

Het park ruilt zijn typische rode paden in voor een witte kleur, maar de Engelse stijl blijft wel behouden. Het witte gesteente is goed waterdoorlatend en zorgt voor een frissere uitstraling. Er komen ook nieuwe zitbanken en fietsbeugels.

Misschien wel de grootste verandering aan het Albertpark: er komt een verhard inkomplein. Het plein kan dienen voor kleine culturele evenementen zoals een pop-up of een kerstmarkt. De stad legt ook een nieuw Zenneterras aan, zodat Hallenaars meer kunnen genieten van het water. Met de renovatie is het park klaar voor zijn 125-jarig bestaan in 2022.