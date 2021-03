Naar het gemeentehuis? Ook na corona wil helft gemeenten dat je eerst een afspraak maakt

"Het is tijdswinst voor de inwoners en efficiëntiewinst voor de besturen", zegt Els Lambrecht, coördinator Burgerzaken van de West-Vlaamse stad Tielt. "De mensen moeten niet meer in de rij staan aanschuiven, want iedereen krijgt tien minuten en is zo weer buiten. Daar krijgen we heel positieve reacties op. En wij kunnen ook veel efficiënter werken, want we bundelen alle afspraken mooi, waardoor er momenten vrijkomen om te overleggen met het team, dossiers af te werken en de meer complexe afspraken voor te bereiden."

De Oost-Vlaamse gemeente Nazareth was voor corona al van plan om over te schakelen naar werken op afspraak. "Op maandagavond waren we laat open en er stonden soms wel 15 mensen aan te schuiven. Dat leidde tot wat wrevel bij ons", legt burgemeester Danny Claeys (CD&V) uit. "Door te werken op afspraak wilden we die wachtrij doen slinken. We hebben dat uitgeprobeerd tijdens de eerste coronagolf en dat werkte prima. Tijdens de tweede golf hebben we het systeem zelfs nog uitgebreid. En na corona zullen alle diensten op afspraak werken."