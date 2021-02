Amnesty: "Navalny geen "gewetensgevangene" meer door eerdere racistische uitspraken"

De ngo wil daarom de term "gewetensgevangene" niet meer gebruiken voor Navalny. "De term hebben wij zelf in het leven geroepen. Een gewetensgevangene is namelijk iemand die nooit heeft aangezet tot geweld en nooit haatdragende uitspraken heeft gedaan", gaat De Graeve verder. "Navalny kan voor ons dus geen gewetensgevangene meer zijn."

Maar sinds Navalny de voornaamste opposant is van het Kremlin, is zijn taalgebruik gematigder geworden. Amnesty benadrukt dat ook Nelson Mandela in de jaren zestig de status van gewetensgevangene verloor, nadat hij had opgeroepen tot het gebruik van geweld tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

De beslissing van Amnesty leidde tot veel kritiek bij aanhangers van Navalny, die de ngo beschuldigen van het voeren van een "lastercampagne".