Bedrijf uit Sint-Niklaas investeert 1 miljoen euro in productie van slimme pleisters

De bedoeling van slimme pleisters is om patiënten vanop afstand te monitoren. “Op die manier ontlasten we de ziekenhuizen, maar het is ook voor een patiënt veel aangenamer om thuis te herstellen. De pleisters kunnen wel niet door iedereen gebruikt worden”, waarschuwt Casteleyn. “Het is bedoeld voor patiënten die niet meer in een kritische fase zitten, maar nog wel kritisch genoeg zijn om op te volgen.”