Beenhouwer Bart uit Zoersel: "Al tientallen kilo's barbecueworsten gedraaid, ongezien in februari"

"Wij zijn al van 's morgens vroeg bezig met de voorbereidingen van ons barbecue-assortiment", vertelt slager Bart Van Dijck in "Start Je Dag". "Ik kan echt niet zeggen hoeveel barbecueworsten we al gedraaid hebben maar het zijn zeker tientallen kilo's. Nu ben ik bijvoorbeeld brochettes aan het maken." In de Kempen kan het vandaag tot 20 graden warm worden. "Mensen willen echt buiten zijn in de tuin. Onze barbecuepaketten verkopen als zoete broodjes. Dat heb ik in februari nog nooit meegemaakt", zegt Bart. "Onze slagerij was net een weekje dicht. We gaan dus van de sneeuw en de stoofpotjes direct naar de zon en de grill."