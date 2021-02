Beruchte tafelschuimster haalt slag thuis in beroep: van 8 jaar naar 20 maanden cel

De vrouw is in heel haar leven al veroordeeld voor 110 feiten. Daarvoor kreeg ze 8 jaar en 1 maand cel. Voor de 74 feiten die het hof vandaag beoordeelde, kreeg ze in eerste aanleg 6 jaar en 11 maanden cel. Die laatste straf werd herleid naar 6 maanden. Met alle veroordelingen in het hof van beroep samen daalde haar straf van 8 jaar en 1 maand, naar 20 maanden cel. Mogelijk komt daar op 29 april toch nog enkele maanden cel bij, omdat het hof zich nog moet buigen over drie van de 74 zaken, maar globaal gezien ziet Nadine Willems haar straf wel heel fel verminderd. “Dat is echt geweldig goed nieuws”, reageerde haar advocaat kort na het arrest.