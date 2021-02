Bij gevechten tussen rivaliserende jongerenbendes zijn in twee dagen tijd twee veertienjarigen om het leven gekomen

In de gemeente Saint-Chéron, in het departement Essonne ten zuiden van Parijs, kwam het maandag tot een vechtpartij tussen twee rivaliserende jongerenbendes. Het ging om schoolkinderen van allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. De veertienjarige Lilibelle G. kwam daarbij om het leven door een messteek in de maagstreek. Ze werd nog naar het nabijgelegen ziekenhuis gebracht, maar ze stief er aan haar verwondingen.