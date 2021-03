Bilzenaar tapte illegaal elektriciteit af om bitcoins te maken  

In de Hasseltsestraat in Bilzen zijn vandaag computers in beslag genomen om bitcoins te maken. De politie had eerder in dezelfde straat een wietplantage ontdekt en opgeruimd. Toen ze ook een huiszoeking deed in het huis van de eigenaar van de plantage, werden daar de computers ontdekt om bitcoins te maken. "Dat is niet strafbaar", zegt Pieter Strauven van het parket, "maar daarvoor is wel veel elektriciteit nodig en die werd in dit geval illegaal van het net afgetapt. Daarom zijn de computers in beslag genomen."