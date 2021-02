Bizarre nazislogan gevonden tijdens renovatiewerken aan gemeentehuis van Dadizele

Maar er zijn enkele eigenaardigheden aan de slogans die gevonden werden in Dadizele. Het valt op dat er Nederlands ("onnodig") in de Duitse zinnen zit. Burgemeester Vergote: "Het zou dus kunnen dat ze niet het werk zijn van een Duitser maar van een Belg die Duitsgezind was." En dan is er ook nog een probleem met de datum. De Duitsers gebruikten de slogan vanaf juli 1941 en in Dadizele staat een vroegere datum onder de tekst: 1/7/1940. Burgemeester Vergote: "Onze heemkundige kring zal de zaak verder onderzoeken. Maar we zullen alleszins het stuk gips waarop de slogans staan, behouden en beschermen achter plexiglas."