Sint-Pietersplas moet sport- en natuurparadijs van Brugge worden

De site is eigendom van de stad en werd in augustus vorig jaar nog uitgebreid met 6 hectaren. De totale oppervlakte, plas inbegrepen, is nu 32 hectaren en is een bekende trekpleister voor watersporters als surfers, kajakkers en zeilers. De stad mikt nu op een mix van sport, recreatie en natuur en heeft 2 lijsten gemaakt: "must have" voor wat er alleszins in moet en "nice to have" voor de leuke dingen die er nog bovenop mogen komen.