Opnieuw overvolle treinen naar de kust, gouverneur Decaluwé dreigt om stations te sluiten

"Het enige positieve dat ik kan zeggen over de samenwerking met de NMBS is de communicatie", zegt de Blankenbergse burgemeester Daphné Dumery (N-VA). "Ze verwittigen ons als er een overvolle trein aankomt." Haar collega Bart Tommelein (Open VLD) van Oostende zegt dat hij plots bericht kreeg van 7 treinen met een bezetting van meer dan 100 procent die op weg waren richting kust. Daphné Dumery spreekt zelfs over een trein met een bezetting van 130 procent: "De NMBS draagt als enige verantwoordelijkheid voor deze situatie. Wij niet. Het is inderdaad een prachtige dag, maar de NMBS slaagt er dus blijkbaar niet in om ervoor te zorgen dat de mensen op een gezonde en veilige manier kunnen reizen met de trein. We moeten allemaal maatregelen nemen om afstand te houden en dan kan ik me niet voorstellen hoe reizigers op een trein zich moeten voelen, als ze heel dicht tegen elkaar de trein moeten nemen. Als ik in dat geval zou zijn, dan zou ik klacht indienen. Ik heb in allerijl agenten van een verkeersactie moeten weghalen om ze in te zetten aan het station. Ook de dag van de gemeenschapswachten werd omgegooid. Zij werden naar de hoofdstraat gehaald om de stroom bezoekers vanuit de trein te spreiden."