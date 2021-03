Carnavalisten in Merelbeke krijgen hun eigen carnavalshal: "Geen jaarlijkse zoektocht meer naar een carnavalsloods"

Volgens schepen Luc Van Huffel was de gemeente al een tijd op zoek naar een geschikte locatie. " Eerst keken we in de omgeving van Merelbeke Flora, maar daar was de ruimte beperkt. Op de site van het containerpark, net buiten het centrum, zagen we enkele opportuniteiten. Het ligt net buiten het centrum en is voor de carnavalisten goed bereikbaar. Als we daar zo'n carnavalloods bouwen, hebben we ineens ook de mogelijkheid om de site op te waarderen. De bouw start in 2022 en kost de gemeente 780.000 euro. Over 20 jaar is de gemeente eigenaar van de loods.