De Leuvense kotstudent is terug: "Meer en meer pv's voor kotfeestjes met vijf tot vijftien studenten"

Met het goede weer stelt de Leuvense politie ook meer samenscholingen in de Leuvense parken vast. "We treden daar in de eerste plaats ontradend en sensibiliserend op, indien nodig beboeten we." Omdat de toeloop in het Sluispark aan de Vaartkom elk dag dermate groot is, is de politie daar sinds kort elke avond aanwezig tussen 18 uur en middernacht.