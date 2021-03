Drie Antwerpse restaurants zetten de hopscheuten extra in de kijker met speciale take-away: de "hop-away"

"Hopscheuten zijn zo lekker en verfijnd dat wij ze het witte goud noemen", vertelt Tom Fluit, chef-kok van restaurant Vin d'Où in Berchem op Radio 2 Antwerpen. "Het is de eerste lentegroente waar wij elk jaar naar uitkijken. We hebben het hier over de scheuten van de hopplant. Ze lijken voor leken dan misschien wel een beetje op sojascheuten, maar noem ze niet zo, want dat is denigrerend", voegt Fluit er nog lachend aan toe.

"Hopscheuten hebben het kaliber van kaviaar. Je proeft er de smaak van hazelnoot en andere fijne noten in, en ook een lichte bitterheid. En ja, er zit ook wel wat aspergesmaak in."