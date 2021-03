Drone zonder piloot moet veiligheid garanderen in haven van Antwerpen

Momenteel gaat het om 1 autonome drone die opstijgt aan de Kieldrechtsluis en in de eerste plaats het Vrasenedok controleert. Daarna zal de drone over de hele Waaslandhaven vliegen. Over een jaar wil de haven van Antwerpen een netwerk hebben van verschillende autonome drones, die de hele haven kunnen controleren. Ze kunnen melding doen van drijfvuil, olielekken of andere incidenten. En ze kunnen ook een beter zicht geven op aanvaringen of nagaan of schepen wel op de juiste plaats aangemeerd liggen.