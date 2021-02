Een woonhuis uit de printer: “Nog vijf tot tien jaar en het is overal”

“Het is dus al lang geen sciencefiction meer”, zegt UGent-professor Van Tittelboom. “Losse onderdelen worden nu al volop in beton geprint. Dat gebeurt in de fabriek. De printelementen worden daarna getransporteerd op de bouwwerf geassembleerd. Een van de mooiste voorbeelden is “Sportoase Groot Schijn” in Antwerpen, een multi-sportcomplex met een heel complexe vormgeving. Alle afzonderlijke element werden perfect op maat geprint in een 3D-betonfabriek in Nederland.”

Toch zal de doorbraak van de techniek niet in de gewone nieuwbouw gebeuren. “Vooral als het gaat om complexe structuren biedt printen grote voordelen”, weet Kim Van Tittelboom. “Standaardwoningen met traditionele bekisting kunnen op zich al eenvoudiger en gestructureerd gebouwd worden. 3D-print zal er echter voor zorgen dat we bij complexe bouw de vormvrijheid volledig zullen kunnen benutten.” En er is nog een absoluut voordeel benadrukt Van Tittelboom. “Voor het huis in Westerlo waren vijftien dagen nodig. En het kan zeker nog sneller.”