Eten zeehonden in Oostende te veel vis? Hengelaars en wetenschappers spreken elkaar tegen

De hengelaars zeggen dat ze de laatste tijd bijna geen vis meer aan de haak krijgen. Ze wijzen naar de zeehonden. Die eten de vissen in de buurt op nog voor de vissers de kans hebben om ze te vangen. Hengelaar Jimmy De Frenne: "Bovendien jagen de zeehonden de vissen weg van onze vangstplaatsen."

Volgens wetenschappers hebben de hengelaars ongelijk. Er is geen sprake van dat de zeehonden oneerlijke concurrenten zijn van de vissers. Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: "Zeehonden zoeken voedsel in gebieden van 10 tot 100 vierkante kilometer groot. Het is niet omdat er 4 zeehonden liggen uit te rusten op het strand in Oostende dat er daar minder vis in zee zit."