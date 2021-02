EU vraagt Venezuela uitwijzing EU-ambassadeur ongedaan te maken

Een woordvoerder van Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, verklaarde dat Brussel aan de Venezolaanse autoriteiten vraagt "terug te komen op deze beslissing, die het isolement van Venezuela zal accentueren".

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza had eerder bekendgemaakt dat de EU-ambassadeur, de Portugese Isabel Brilhante Pedrosa, voortaan "persona non grata" is. De EU-sancties tegen het land zijn volgens hem illegaal.

In het parlement, gedomineerd door de partij van president Nicolás Maduro, was dinsdag al een unanieme oproep aan de regering gestemd om de ambassadeur het land uit te zetten nadat de Unie begin deze week sancties had uitgevaardigd tegen 19 toplui van het regime. Deze groep is betrokken bij het ondermijnen van de democratie en rechtsstaat in het land of bij ernstige mensenrechtenschendingen, meent de Unie. Er staan intussen 55 Venezolanen op de Europese zwarte lijst.