FAVV roept geregeld producten met melamine terug: "Geen reden tot ongerustheid, 98,6% is veilig"

Europa legt bepaalde limieten op van stoffen die kunnen vrijkomen. Het zijn die limieten waar het FAVV zich op baseert. "Als wij bij controle vaststellen dat er een limiet is overschreden, dan mag het product sowieso niet worden verkocht en laten we het uit de rekken halen. We doen in dat geval ook nog een bijkomende analyse. Want het is niet omdat een product een norm overschrijdt dat er ook effectief een gezondheidsrisico is. Pas al er na die extra controle aanwijzingen zijn dat er een mogelijk gezondheidsrisico is, gaan we het product terugroepen van bij de consument."