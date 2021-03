Dodelijk fietsongeval in Schoten: Fietsersbond bezorgd over stijgend aantal terreinwagens op onze wegen

De kans dat een voetganger of fietser zwaargewond geraakt of overlijdt door een aanrijding met een terreinwagen is veel groter dan bij een gewone wagen. "Dat heeft te maken met de vorm ervan", zegt Renaat Van Hoof van de Fietsersbond. "Die staan hoger op hun wielen, waardoor de kans dat je onder het voertuig belandt veel groter is dan bij een andere wagen, met alle gevolgen vandien."

Daarnaast zijn er door de vorm van die auto's ook beperkingen voor de bestuurders: "Gewoonlijk is het uitzicht vanuit zulke wagens veel slechter. Die hebben vaak heel veel dode hoeken en dus minder zicht op wat er in de omgeving gebeurt."