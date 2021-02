Gedetineerde gijzelt cipier in Brugge, speciale eenheden politie ter plaatse

Het is nog niet duidelijk waarom de gijzeling begonnen is. Volgens de Brugse burgemeester, Dirk De fauw (CD&V), is de gijzelnemer een vrouwelijke gevangene van Kosovaarse oorsprong die voor moord veroordeeld is. De gegijzelde is een vrouwelijke cipier.

De andere gevangenen die deelnamen aan de wandeling, werden naar hun cel gebracht. De omgeving rond de gevangenis is hermetisch afgesloten. De lokale politie en speciale eenheden van de federale politie zijn ter plaatse. Er komt ook een subsituut-procureur van het parket van Brugge om te onderhandelen met de gevangene.

(Later meer)